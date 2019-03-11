Узбекистан активизирует сотрудничество в рамках проекта ТРАСЕКА

В правительство будет внесено заключение о возможности присоединения Узбекистана к соглашению о совместном финансировании постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

ТАШКЕНТ, 11 мар - Sputnik. Узбекистан активизирует сотрудничество в рамках проекта транспортного коридора ТРАСЕКА, следует из постановления президента страны Шавката Мирзиёева.

Документом утверждена "дорожная карта" по кардинальному совершенствованию грузовых и пассажирских перевозок в Узбекистане.

"Внесено предложение о целесообразности активизации сотрудничества в рамках ТРАСЕКА", - указывается в тексте "дорожной карты". В частности, до конца марта профильные ведомства должны внести в правительство заключение о возможности присоединения Узбекистана к соглашению о совместном финансировании постоянного секретариата межправительственной комиссии ТРАСЕКА.

Напомним, в декабре 2017 года Мирзиёев утвердил комплексную программу диверсификации внешнеторговых маршрутов перевозки грузов на 2018-2022 годы, где уделяется внимание развитию транзитных маршрутов в страны Европы через Закавказье и Турцию.