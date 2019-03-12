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Мусор

В Ташкенте началась неделя чистоты

Sputnik / Антон Курилкин
В Узбекистане
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12 0 0

В Ташкенте уже действуют 23 точки для сдачи отсортированного мусора.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Ташкенте проходит проект Hashar Week, нацеленный на изменение отношения соотечественников к проблеме мусора и привлечение их к его сортировке, сообщает "Афиша.уз".

По словам издания, проект охватит четыре направления: действие, искусство, бизнес и просвещение.

В течение недели желающие могут посещать экологические лекции и выставки и участвовать в акциях.

Каждый желающий может внести свой вклад в улучшение экологии — по городу будут действовать 23 точки для сдачи отсортированного мусора гражданами.

Теги:
экология, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, вывоз мусора, сбор мусора, мусор



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