В Ташкенте началась неделя чистоты

В Ташкенте уже действуют 23 точки для сдачи отсортированного мусора.

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Ташкенте проходит проект Hashar Week, нацеленный на изменение отношения соотечественников к проблеме мусора и привлечение их к его сортировке, сообщает "Афиша.уз".

По словам издания, проект охватит четыре направления: действие, искусство, бизнес и просвещение.

В течение недели желающие могут посещать экологические лекции и выставки и участвовать в акциях.

Каждый желающий может внести свой вклад в улучшение экологии — по городу будут действовать 23 точки для сдачи отсортированного мусора гражданами.