В Ташкенте началась неделя чистоты

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. В Ташкенте проходит проект Hashar Week, нацеленный на изменение отношения соотечественников к проблеме мусора и привлечение их к его сортировке, сообщает "Афиша.уз".
По словам издания, проект охватит четыре направления: действие, искусство, бизнес и просвещение.
В течение недели желающие могут посещать экологические лекции и выставки и участвовать в акциях.
Каждый желающий может внести свой вклад в улучшение экологии — по городу будут действовать 23 точки для сдачи отсортированного мусора гражданами.