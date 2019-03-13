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Дорога в Каракалпакстане

Узбекистан активизирует транзит автотранспорта в Китай через Таджикистан

Sputnik
В Узбекистане
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Автопробег "Узбекистан - Таджикистан - Китай" должен продемонстрировать возможности и резервы увеличения транзитного потенциала прямых поставок грузов.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Власти Узбекистана намерены активизировать автотранспортные маршруты в Китай через территорию Таджикистана, принято соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева, сообщает РИА Новости.

Уже утверждены меры по повышению транзитного потенциала транспортного сектора Узбекистана.

"Будет организован пилотный автопробег по маршруту Узбекистан - Таджикистан - Китай", - говорится в одном из пунктов "дорожной карты".

Представитель Министерства транспорта Узбекистана пояснил РИА Новости, что автопробег должен продемонстрировать возможности и резервы увеличения транзитного потенциала прямых поставок грузов из Узбекистана и Таджикистана в Китай.

"Маршрут автопробега сейчас прорабатывается", - уточнил представитель Минтранса.

"Дорожная карта" также предусматривает меры по сокращению проезда тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств через перевал Камчик в Ташкентской области за счет альтернативных объездных транспортных коридоров по территории Таджикистана.

Теги:
транзит, груз, Китай, Китай, Таджикистан, Таджикистан, Узбекистан, Узбекистан



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