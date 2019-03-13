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Генеральное консульство Республики Узбекистан в Екатеринбурге.

Узбекистан примет участие в заседании Экономсовета СНГ

Sputnik / Павел Лисицын
В Узбекистане
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Особое место в повестке заседания займут вопросы обеспечения прав потребителей в сфере электронной торговли в государствах.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров примет участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве 15 марта, сообщил МИД Узбекистана.

"Пятнадцатого марта делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра – министром финансов Жамшидом Кучкаровым примет участие в 81-м заседании Экономического совета СНГ в Москве", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, особое место в повестке заседания займут вопросы обеспечения прав потребителей в сфере электронной торговли в государствах – участниках Содружества.

Теги:
СНГ, СНГ, Узбекистан, Узбекистан



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