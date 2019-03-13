Узбекистан примет участие в заседании Экономсовета СНГ

Особое место в повестке заседания займут вопросы обеспечения прав потребителей в сфере электронной торговли в государствах.

ТАШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. Вице-премьер, министр финансов Узбекистана Жамшид Кучкаров примет участие в заседании Экономического совета СНГ в Москве 15 марта, сообщил МИД Узбекистана.

"Пятнадцатого марта делегация Республики Узбекистан во главе с заместителем премьер-министра – министром финансов Жамшидом Кучкаровым примет участие в 81-м заседании Экономического совета СНГ в Москве", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным пресс-службы Исполнительного комитета СНГ, особое место в повестке заседания займут вопросы обеспечения прав потребителей в сфере электронной торговли в государствах – участниках Содружества.