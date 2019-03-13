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Кони на высокогорном пастбище в Чактальском заповеднике

В Узбекистане лошади обзаведутся паспортами

© Sputnik / Дмитрий Донской
В Узбекистане
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Документ выдается по желанию владельца, срок его оформления — 10 дней.

ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане утвержден порядок выдачи "паспорта лошади", сообщается на официальном Telegram-канале Министерства юстиции республики.

Документ выдается по желанию владельца, однако без него невозможно участие племенных и спортивных лошадей в аукционах, выставках, национальных и классических конноспортивных играх, спортивных соревнованиях, а также использование лошадей в качестве служебных.

"Формирование базы данных о племенных и спортивных лошадях и ведение Государственной племенной книги будет осуществляться Федерацией коневодства и конного спорта Узбекистана, — говорится в сообщении. — Для оформления "паспорта лошади" с владельца лошади взыскивается плата в пятикратном размере минимальной заработной платы".

Средства будут перечисляться в Фонд поддержки и развития коневодства и конного спорта.

Документ готовится по заказу федерации и действует в течение всей жизни племенных и спортивных лошадей. Срок его оформления — 10 дней.

Теги:
документы, паспорт, животное, Узбекистан, лошади



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