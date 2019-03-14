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Жители поселка Гилан

Узбекистанцы начинают стареть раньше жителей других стран

© Госкомтуризма Узбекистана
В Узбекистане
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Среднестатистический возраст старения составляет 65 лет, однако в Узбекистане этот процесс начинается гораздо раньше, как и в России.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Британский научный журнал The Lancet опубликовал исследование, посвященное среднему возрасту проявления признаков старения в разных странах - для Узбекистана этот возраст составил 57 лет.

Согласно результатам, полученным учеными, среднестатистический возраст старения составляет 65 лет, однако в Узбекистане он наступает гораздо раньше. Таким образом, республика заняла 183-е место в общем рейтинге стран.

© Sputnik / Виталий Белоусов
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В России процесс старения также наступает раньше — в 59 лет, то есть за год до нового пенсионного возраста, установленного президентом в прошлом году.

Период, затронутый учеными в статистике, составил 27 лет — с 1990 по 2017 годы.

Кроме того, удалось выяснить, что позже всего старость наступает среди жителей Японии и Швейцарии — в 76,1 года, а также во Франции и Сингапуре — в 76 лет.

В то же время ранние признаки старения проявляются у жителей Папуа – Новой Гвинеи - в 45,6 года, Маршалловых островов — в 51 год, а Афганистана — в 51,6 года.

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