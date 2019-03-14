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Боксер Баходир Жалолов

Соперник узбекского боксера отказался выходить на ринг

Национальный олимпийский комитет
В Узбекистане
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29420

Бой профессионального боксера из Узбекистана Баходира Жалолова пройдет в ту же дату, но с другим соперником.

ТАШКЕНТ, 14 мар - Sputnik. Профессиональный боксер из Узбекистана Баходир Жалолов 15 марта должен был провести бой против колумбийца Сантандера Сильгадо, однако за два дня до боя соперник отказался выходить на ринг.

По данным Национального олимпийского комитета Узбекистана, дата боя не изменилась, Жалолов встретится с американцем Уилли Харвеем. Соперники встретятся на ринге в Калифорнии.

Баходир Жалолов провел на ринге четыре боя, во всех праздновал победу нокаутом. Харвей также выходил на профессиональный ринг четыре раза, на его счету три победы нокаутом и одно поражение.




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