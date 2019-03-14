Шавкат Мирзиёев проинспектировал Humo Arena накануне открытия

Строительство Humo Arena началось в феврале 2017 года. Это первый в республике ледовый комплекс.

ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ледовый дворец Humo Arena, открытие которое намечено на 15 марта. Там идут последние отделочные работы.

"Президент дал указания по эффективной эксплуатации комплекса, обеспечению безопасности граждан при проведении массовых мероприятий, благоустройству прилегающей к дворцу территории", — сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент одобрил проект данного комплекса в феврале 2017 года, в том же месяце началось строительство объекта.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил ледовый дворец Humo Arena

Humo Arena — это ледовая и малая тренировочная арены на 12,5 тысячи и 200 мест соответственно, а также тренажерные залы, спортивные музеи и другие объекты. Основная и тренировочная арены позволяют проводить соревнования на уровне международных стандартов.

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Помимо международных турниров по хоккею, керлингу, фигурному катанию, шорт-треку арена сможет принимать соревнования по баскетболу, волейболу, гандболу, футзалу, боксу, тхэквондо, фехтованию и другим видам спорта. Кроме того, будут созданы условия для организации торжественных мероприятий, концертов, выставок и форумов.

"Новый спорткомплекс придаст мощный импульс развитию спорта, популяризации его зимних видов в нашей стране, выведению подготовки спортсменов на новый, международный уровень", — отметили в пресс-службе.

Пресс-служба президента Узбекистана Ледовый дворец Humo Arena

Сегодня же Шавкат Мирзиёев посетил строительный участок международного делового центра Tashkent City, где продолжается возведение конгресс-холла и 21-этажной пятизвездочной гостиницы. Работы начались в марте прошлого года. На сегодняшний день выполнены все бетонные и каркасные работы. Специалисты монтируют металлоконструкции, занимаются проведением коммуникаций, кровельными работами, внешними отделочными работами.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил строительный участок международного делового центра Tashkent City

Главе государства представили проекты фасада и внутренних пространств конгресс-холла.

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