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Эмблема компании Лукойл на пункте подготовки нефти

"Узбекнефтегаз": "Лукойл" начнет разведку на новых блоках в 2020 году

© Sputnik / Илья Питалев
В Узбекистане
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Представитель "Узбекнефтегаза" сообщил, что уже началась совместная работа по анализу предоставленных материалов.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. "Лукойл" может начать разведку на трех новых площадях в Узбекистане в начале 2020 года, заявил журналистам в пятницу начальник департамента по координации производственной деятельности АО "Узбекнефтегаз" Нодир Мухутдинов, пишет РИА Новости.

"Мы думаем, что к началу следующего года стартуют непосредственно геологоразведочные работы", - сказал Мухутдинов, отвечая на вопрос о работе "Лукойла" на новых площадях. Он уточнил, что российской компании предоставлена информация по трем площадям, которые расположены в Навоийской области Узбекистана.

Эмблема компании Лукойл
© Sputnik / Илья Питалев
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Представитель "Узбекнефтегаза" сообщил, что уже началась совместная работа по анализу предоставленных материалов.

"Геологическая информация очень обширна, эту информацию надо будет обработать, думаю, до конца года уже будет завершена эта работа", - добавил Мухутдинов.

Прогнозные ресурсы предложенных площадей не раскрываются.

Теги:
Лукойл, Лукойл, Узбекистан, Узбекистан



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