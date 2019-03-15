"Узбекнефтегаз": "Лукойл" начнет разведку на новых блоках в 2020 году

Представитель "Узбекнефтегаза" сообщил, что уже началась совместная работа по анализу предоставленных материалов.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. "Лукойл" может начать разведку на трех новых площадях в Узбекистане в начале 2020 года, заявил журналистам в пятницу начальник департамента по координации производственной деятельности АО "Узбекнефтегаз" Нодир Мухутдинов, пишет РИА Новости.

"Мы думаем, что к началу следующего года стартуют непосредственно геологоразведочные работы", - сказал Мухутдинов, отвечая на вопрос о работе "Лукойла" на новых площадях. Он уточнил, что российской компании предоставлена информация по трем площадям, которые расположены в Навоийской области Узбекистана.

© Sputnik / Илья Питалев "Лукойл" надеется на новые открытия на северо-западе Узбекистана

Представитель "Узбекнефтегаза" сообщил, что уже началась совместная работа по анализу предоставленных материалов.

"Геологическая информация очень обширна, эту информацию надо будет обработать, думаю, до конца года уже будет завершена эта работа", - добавил Мухутдинов.

Прогнозные ресурсы предложенных площадей не раскрываются.