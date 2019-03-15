18:18 15 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB126.18
  • EUR9410.81
  • USD8374.10
Поиск
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС

Следующее заседание совета РАТС ШОС пройдет в сентябре в России

Sputnik / Болат Шайхинов
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
24 0 0

На 34-м заседании ШОС стороны договорились провести следующее в сентябре 2019 года в России.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Следующее заседание совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС пройдет в сентябре 2019 года в России, сообщил журналистам в пятницу председатель совета этой организации, замдиректора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов, пишет РИА Новости.

В Ташкенте прошло 34-е заседание РАТС ШОС, посвященное борьбе с использованием глобальной сети в террористических целях. В нем приняли участие представители спецслужб России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Индии и Пакистана.

"Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совета РАТС ШОС в сентябре 2019 года на территории Российской Федерации", - сказал Смирнов.

По его словам, по итогам заседания стороны также договорились провести совместную пограничную операцию "Солидарность 2019-2021", седьмое заседание пограничных служб стран ШОС, а также семинар-тренинг по выявлению и пресечению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Теги:
Россия, россия, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, РАТС ШОС, ШОС, ШОС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Влюбленные на улице Вильнюса. 1973 год
Любовь по-советски: как в СССР ходили на свидания
Татьяна Навка пожелала узбекистанцам здоровья и успехов в спорте
Татьяна Навка в Ташкенте: все на лед!
Humo Arena
Птица счастья расправляет крылья: ледовый дворец Humo Arena

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054