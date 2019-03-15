Следующее заседание совета РАТС ШОС пройдет в сентябре в России

На 34-м заседании ШОС стороны договорились провести следующее в сентябре 2019 года в России.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Следующее заседание совета региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС пройдет в сентябре 2019 года в России, сообщил журналистам в пятницу председатель совета этой организации, замдиректора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов, пишет РИА Новости.

В Ташкенте прошло 34-е заседание РАТС ШОС, посвященное борьбе с использованием глобальной сети в террористических целях. В нем приняли участие представители спецслужб России, Китая, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, а также Индии и Пакистана.

"Достигнута договоренность о проведении очередного заседания совета РАТС ШОС в сентябре 2019 года на территории Российской Федерации", - сказал Смирнов.

По его словам, по итогам заседания стороны также договорились провести совместную пограничную операцию "Солидарность 2019-2021", седьмое заседание пограничных служб стран ШОС, а также семинар-тренинг по выявлению и пресечению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.