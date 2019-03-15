Между Краснодаром и Ферганой открывается регулярное авиасообщение

Самолеты будут летать один раз в неделю, по воскресеньям.

ТАШКЕНТ, 15 мар - Sputnik. Регулярное авиасообщение между российским Краснодаром и узбекской Ферганой открывается 31 марта, сообщает РИА Новости.

"Тридцать первого марта 2019 года в Международном аэропорту Краснодара пройдет встреча первого рейса авиакомпании IrAero из Ферганы (Узбекистан). Это новое направление для нашего аэропорта… Рейсы выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейс будет осуществляться один раз в неделю, по воскресеньям. Прилет в Краснодар в 18:40 мск, вылет из Краснодара в 19:40 мск.