Сафоев: торговля Узбекистана с соседними странами выросла за счет доверия

Первый зампредседателя Сената Узбекистана Садык Сафоев расширил границы первого экспертного диалога между ЕС и ЕАЭС "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана" заявлением про Афганистан.

ТАШКЕНТ, 16 мар - Sputnik, Алексей Стефанов. В Брюсселе, во дворце Cercle Royal Gaulois на экспертной встрече - первом диалоге "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана" несколько десятков чиновников, экономистов и политиков обсуждали перспективы взаимодействия ЕАЭС и Европейского сообщества. Среди них был и первый заместитель председателя Сената Узбекистана Садык Сафоев. Но его доклад, похоже, поразил и модератора встречи, и ее участников. К темам евразийского сотрудничества он добавил новое направление – Афганистан.

Видимо, из-за большого числа рабочих языков на конференции, модератор мероприятия даже задал Сафоеву уточняющие вопросы, чтобы разобраться, правильно ли он понял тему – строительство трансафганского транспортного коридора.

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"Мне кажется, что он действительно не был готов включить Афганистан в этот процесс. Но с другой стороны, мы говорим о Евразийском континенте как о едином целом, а многие проблемы, которые сегодня есть вЕвропе, неотделимы от их источника. Возьмите наркотрафик – 90% незаконного оборота наркотиков в Европе имеют афганское происхождение. Ни одна страна в отдельности эту проблему решить не может. Только вместе благодаря общей стратегии, которой, к сожалению, пока нет, можно это сделать. А ведь наркотики – это источник финансирования терроризма, коррупция, эрозия правоохранительных органов. Поэтому пример Афганистана, который я привел, сейчас имеет большое значение для всех нас", - пояснил в эксклюзивном интервью Sputnik Узбекистан Садык Сафоев.

Он отметил, что вовлечение Афганистана в региональные проекты может стать фактором укрепления мира в этой стране. "Народ Афганистана понимает, что только за счет решения социально-экономических проблем, борьбы с бедностью возможно устранение источников, питающих террористические организации, радикализм. Узбекистан вместе с партнерами в Евросоюзе активно работает над развитием образования в Афганистане. И образование - это тоже борьба против терроризма", - сказал Сафоев.

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Он убежден, что транспортный коридор через Афганистан сможет решить очень многие проблемы.

"Во-первых, он вовлекает Афганистан как транзитную зону в экономические проекты. И во-вторых, максимально упрощает потоки экспорта-импорта для Центральной Азии, для всего Евразийского континента. Если трансафганский транспортный коридор будет построен, цены внутри страны снизятся и больше узбекских товаров будет представлено за рубежом. Я говорю только об Узбекистане, но это имеет отношение ко всем странам Центральной Азии, России, и странам Евросоюза", - сказал зампредседателя Сената Узбекистана.

Он уточнил, что сейчас товары из Узбекистана до ближайшего порта доходят за 20-22 дня, а после постройки транспортного коридора через Афганистан время в пути сократится до 2-3 дней.

"Мы надеемся, что в этом проекте будут участвовать международные финансовые организации, например, Азиатский банк развития, Всемирный банк. Есть интерес со стороны наших российских партнеров, тем более что опыт у российских коллег по имплементации проектов в Афганистане огромный. Так что это многопартнерский проект", - заключил Садык Сафоев.

"Мы живем в очень непростое время, и самое важное, на что сегодня нужно обратить внимание, - это взаимное доверие. На примере Узбекистана можно сказать, что доверие - не эфемерная субстанция. Благодаря ему за последние два года в Центральной Азии удалось решить многие проблемы, в том числе экономического характера. Благодаря диалогу вместо подозрений, соперничества, скрытой вражды возникло прочное стремление к сотрудничеству, готовность к компромиссам, открытость. Это ключевые слова в условиях глобализации", - сказал Садык Сафоев.

В своем докладе он отметил, что торговля Узбекистана с соседними странами всего за один год выросла на 50%. - именно за счет доверия, связей и открытости. Поэтому конференция "Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана", по его мнению, это попытка выстроить такие же отношения на более обширном пространстве.

"Естественно, участие представителя Узбекистана еще раз показывает наше стремление быть частью этих интеграционных процессов. Для Узбекистана это жизненно необходимо. Наши проблемы могут быть решены только сообща. То, что мы называем сравнительными преимуществами, можно использованы только сообща вместе с соседями и партнерами по всему евразийскому континенту", - отметил заместитель спикера Узбекистана.