Узбекистан с 20 марта вводит безвизовый режим с ОАЭ

Мирзиёев также поручил МИД оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями в течение трех рабочих дней.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Узбекистан с 20 марта вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает УзА.

"Установить с 20 марта 2019 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте документа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также поручил МИД страны оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, в течение трех рабочих дней, отменив требования обращения приглашающего юридического лица в республике.

По данным Госкомитета по развитию туризма Узбекистана, упрощение визового режима и правил пребывания в Узбекистане, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала страны за рубежом, позволило более чем в два раза увеличить число туристов, посетивших страну в 2018 году - до 5,3 миллиона человек.

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим с 64 странами, в том числе, двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.