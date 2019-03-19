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Кабинки паспортного контроля

Узбекистан с 20 марта вводит безвизовый режим с ОАЭ

Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Мирзиёев также поручил МИД оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями в течение трех рабочих дней.

ТАШКЕНТ, 19 мар - Sputnik. Узбекистан с 20 марта вводит безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает УзА.

"Установить с 20 марта 2019 года безвизовый режим сроком на 30 дней со дня въезда на территорию Республики Узбекистан для граждан Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в тексте документа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также поручил МИД страны оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, в течение трех рабочих дней, отменив требования обращения приглашающего юридического лица в республике.

По данным Госкомитета по развитию туризма Узбекистана, упрощение визового режима и правил пребывания в Узбекистане, наряду с развитием инфраструктуры и продвижением туристского потенциала страны за рубежом, позволило более чем в два раза увеличить число туристов, посетивших страну в 2018 году - до 5,3 миллиона человек.

В Узбекистане в настоящий момент установлен безвизовый режим с 64 странами, в том числе, двусторонний — с Грузией и странами СНГ, включая Россию. Кроме того, с июля 2018 года установлен безвизовый режим на срок не более пяти суток для граждан почти 100 стран, следующих транзитом через Узбекистан.

 

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, ОАЭ, ОАЭ, безвизовый режим, визит, виза, Узбекистан, Узбекистан, узбеки



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