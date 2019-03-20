МВД Узбекистана усилило меры безопасности в преддверии Навруза

К мероприятиям по обеспечению общественного порядка привлечены сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Национальной гвардии и представители общественности.

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. Более 25 тысяч сотрудников внутренних дел Узбекистана будут обеспечивать безопасность во время празднования Навруза. Об этом сообщил агентству УзА начальник управления по связям с общественностью и средствами массовой информации МВД республики Кутбиддин Бурхонов.

Sputnik / Рамиз Бахтияров Солнце, цветы и президент: Ташкент празднует Навруз 11

В этом году Навруз в Узбекистане празднуют на протяжении четырех дней: 21, 22, 23 и 24 марта. В городах и селах пройдут народные гуляния и концерты.

"В дежурных частях министерства и региональных органах внутренних дел деятельность оперативно-розыскных групп организована в усиленном составе в преддверии праздника", — рассказал Бурхонов.

По его словам, к мероприятиям по обеспечению общественного порядка и безопасности привлечены 25,3 тысячи сотрудников органов внутренних дел, 2,1 тысячи военнослужащих Национальной гвардии и 12,7 тысячи представителей общественности.

С 10 по 25 марта также усилена деятельность действующих по республике 59 дорожно-постовых служб, блоков и постов, охрана аэропортов, железнодорожных вокзалов и объектов Ташкентского метрополитена.

Праздничные мероприятия пройдут в 253 местах по всей стране, в том числе в парках отдыха, на стадионах, площадях, улицах и скверах, в спортивных комплексах и учреждениях культуры.

Навруз отмечается как праздник весны, обновления природы и начала года многими народами Азии. По древнему летоисчислению этот день обычно совпадал с 21-22 марта — днем весеннего равноденствия.

В 2010 году Организация Объединенных Наций (ООН) приняла резолюцию, согласно которой 21 марта признается Международным днем Навруза.

Ассалом, Навруз: как встретил Ташкент праздник солнца, весны и музыки >>>