Турция построит в Узбекистане электростанцию на природном газе

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Соглашение подписано первым заместителем министра энергетики Республики Узбекистан Журабеком Мирзамахмудовым и исполнительным директором Yildirim Enerji Holding A.Ş Мустафой Курназом, сообщается в пресс-релизе.

Целью партнерского проекта является строительство тепловой электростанции комбинированного цикла.

Этой встрече предшествовал рабочий визит делегации компании Yildirim Enerji Holding A.Ş с 4 по 12 марта, в ходе которого прошли переговоры с участием представителей Министерства финансов Республики Узбекистан, Министерства инвестиций и внешней торговли и Агентства по развитию государственно-частного партнерства по обсуждению проекта, предусматривающего заключение соглашения на покупку электроэнергии (РРА).

Согласно планам, в Сурхандарьинской области будет реализован проект по строительству электростанции комбинированного цикла мощностью 900 МВт, работающей на природном газе. Добавим, что Yildirim Enerji Holding A.Ş имеет совместные инвестиционные проекты с более чем 50 компаниями в Турции и зарубежных странах, в числе которых США, Испания, Россия.

Основные проекты реализуются компанией в таких сферах, как энергетика, логистика, горнодобывающая промышленность, производство удобрений.

В частности, по добыче хрома Yildirim Enerji Holding A.Ş входит в тройку мировых лидеров.

В Турции планируется запуск угольной электростанции мощностью 2500 мВт. Компания имеет горнодобывающие предприятия в Турции, Казахстане и России.

В Узбекистане основными направлениями инвестиционной деятельности компания выбрала энергетику и химическую промышленность.