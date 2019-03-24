В Ташкенте пройдет круглый стол в честь Дня рождения Мирзо Улугбека

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Инновационный центр 28 марта в 11:00 проведет Круглый стол, посвященный празднованию Дня рождения Мирзо Улугбека, на который приглашает всех своих резидентов, сообщается на официальном сайте центра.

По словам центра, на встрече будут вынесены вопросы просвещения и образования: дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства в этой отрасли, повышение количества ИТ специалистов в стране, создание инкубатора по взращиванию кадров для ИТ компаний.

Напомним, родившись 22 марта 1394 года, Мирзо Улугбек внес неоценимый вклад в мировое развитие астрономии, математики и других наук. Его труды актуальны и сегодня, по ним продолжают сверять свою деятельность тысячи ученых во всем мире. Многие его рукописи были в основе эпохальных мировых открытий и реализованы в выдающиеся проекты.