20:50 24 Марта 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB129.09
  • EUR9488.13
  • USD8378.04
Поиск
Памятник Мирзо Улугбеку в посольстве Узбекистана в России

В Ташкенте пройдет круглый стол в честь Дня рождения Мирзо Улугбека

Sputnik
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
40 0 0

На встрече будут вынесены вопросы просвещения и образования.

ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. Инновационный центр 28 марта в 11:00 проведет Круглый стол, посвященный празднованию Дня рождения Мирзо Улугбека, на который приглашает всех своих резидентов, сообщается на официальном сайте центра.

По словам центра, на встрече будут вынесены вопросы просвещения и образования: дальнейшее углубление интеграции науки, образования и производства в этой отрасли, повышение количества ИТ специалистов в стране, создание инкубатора по взращиванию кадров для ИТ компаний.

Напомним, родившись 22 марта 1394 года, Мирзо Улугбек внес неоценимый вклад в мировое развитие астрономии, математики и других наук. Его труды актуальны и сегодня, по ним продолжают сверять свою деятельность тысячи ученых во всем мире. Многие его рукописи были в основе эпохальных мировых открытий и реализованы в выдающиеся проекты.

Теги:
Ташкент, Ташкент, IT-технологии, технологии, Образование, Образование, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Гигантская секвойя и буковая аллея из "Игры престолов": самые необычные деревья
Первый международный полумарафон в столице Узбекистана
С пользой для души и тела: как прошел забег в Ташкенте
Самый жаркий день и самая морозная ночь в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054