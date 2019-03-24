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Девочка стоит спиной. Архивное фото

Юные узбекистанки съехались на форум в Самарканд

Sputnik / Жоомарт Ураимов
В Узбекистане
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Гостьям расскажут о современных информационных и коммуникационных технологиях, управлении инновациями, маркетинге и пиар-продвижении.

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. В Самарканде 23 марта стартовал форум "Кизларжон" ("Девчонки"), сообщили в пресс-службе Министерства народного образования Узбекистана. Туда приехали 140 девушек в возрасте от 14 до 18 лет — представительницы всех регионов республики.

Для них проведут тренинги по психологии, мастер-классы, ярмарки и другие мероприятия. Занятия организуют отечественные и зарубежные специалисты. Так, тренер из США Лаура Вульф уже представила мастер-класс о поиске своего места в жизни. 

Гостьям также расскажут о современных информационных и коммуникационных технологиях, управлении инновациями, маркетинге и пиар-продвижении.

Организаторы мероприятия — Министерство народного образования Узбекистана, Комитет женщин, Министерство высшего и среднего специального образования, Центральный совет Союза молодежи и хокимият Самаркандской области.

Теги:
Узбекистан, мастер-класс, девушки, Форум



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