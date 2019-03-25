Ташкенту подарят фестиваль "Цветы России"

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте с 1 по 7 апреля пройдет международный фестиваль "Цветы России", сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
В программе фестиваля — мастер-классы по эстрадному вокалу и актерскому мастерству с участием мастеров искусств России, шоу-программа детского музыкального театра "Домисолька" из Москвы и выставка детского рисунка "Россия глазами ребенка".
Также санкт-петербургский театр "Кукольный формат" представит спектакль "Аленький цветочек" и интерактивную выставку "Куклы города белых ночей".
"В рамках фестиваля пройдут круглые столы, где будут рассмотрены вопросы преподавания русского языка в среднеазиатских государствах, особенности его изучения в условиях современных интеграционных процессов", — уточнили в пресс-службе.
Преподаватель сценической речи Российского государственного педагогического университета имени А. Герцена Светлана Белощенко проведет тренинг по ораторскому искусству и мастер-класс по сценической речи, а артист театра и кино, лауреат многочисленных театральных премий Андрей Шимко — по актерскому мастерству.
Программа фестиваля "Цветы России" уже была представлена в Праге, Вене, Милане, Мюнхене, Хельсинки, Братиславе, Афинах и других крупных культурных центрах.