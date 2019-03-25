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Международный культурный фестиваль Цветы России пройдет в Ташкенте

Ташкенту подарят фестиваль "Цветы России"

Пресс-служба Министерства культуры РФ
В Узбекистане
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Мероприятие объединит талантливых детей из России и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 25 мар — Sputnik. В Ташкенте с 1 по 7 апреля пройдет международный фестиваль "Цветы России", сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

В программе фестиваля — мастер-классы по эстрадному вокалу и актерскому мастерству с участием мастеров искусств России, шоу-программа детского музыкального театра "Домисолька" из Москвы и выставка детского рисунка "Россия глазами ребенка".

Программа фестиваля Цветы России уже была представлена в Праге, Вене, Милане, Мюнхене, Хельсинки, Братиславе, Афинах и других крупных культурных центрах
Пресс-служба Министерства культуры РФ
Программа фестиваля "Цветы России" уже была представлена в Праге, Вене, Милане, Мюнхене, Хельсинки, Братиславе, Афинах и других крупных культурных центрах

Также санкт-петербургский театр "Кукольный формат" представит спектакль "Аленький цветочек" и интерактивную выставку "Куклы города белых ночей".

"В рамках фестиваля пройдут круглые столы, где будут рассмотрены вопросы преподавания русского языка в среднеазиатских государствах, особенности его изучения в условиях современных интеграционных процессов", — уточнили в пресс-службе.

Преподаватель сценической речи Российского государственного педагогического университета имени А. Герцена Светлана Белощенко проведет тренинг по ораторскому искусству и мастер-класс по сценической речи, а артист театра и кино, лауреат многочисленных театральных премий Андрей Шимко — по актерскому мастерству.

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CC0 / pixabay
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Международный культурный фестиваль "Цветы России" — проект Министерства культуры РФ. Он был создан в 2013 году для развития и укрепления международного сотрудничества России в сфере искусства и образования.

Программа фестиваля "Цветы России" уже была представлена в Праге, Вене, Милане, Мюнхене, Хельсинки, Братиславе, Афинах и других крупных культурных центрах.

Теги:
Россия, Культура, фестиваль, Ташкент



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