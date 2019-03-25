Прощание с Черязовой состоится в среду в Новосибирске, она будет похоронена на Клещихинском кладбище города.

ТАШКЕНТ, 25 мар - Sputnik. Ушла из жизни первая в истории олимпийская чемпионка в лыжной акробатике советская и узбекистанская фристайлистка Лина Черязовна. Ей было 50 лет, сообщается на официальном сайте Управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.

Спортсменка скончалась в Новосибирске 23 марта после продолжительной болезни. Прощание с Черязовой состоится в среду в Новосибирске, она будет похоронена на Клещихинском кладбище города.

Черязова дебютировала в Кубке мира по фристайлу в 1989 году в составе сборной СССР. После распада Советского Союза на международных соревнованиях представляла Узбекистан.

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В 1993 году Черязова завоевала золото чемпионата мира, а в следующем году победила на Олимпиаде в Лиллехаммере, став первой в истории олимпийской чемпионкой в лыжной акробатике. До сих пор Черязова является единственной золотой медалисткой зимних Игр в истории Узбекистана.

© AFP 2018 / SVEN NACKSTRAND Умерла олимпийская чемпионка из Узбекистана Лина Черязова

Летом 1994 года Черязова на тренировке получила тяжелую травму, находилась в коме, однако смогла поправиться и вернуться в большой спорт. Фристайлистка принимала участие в Олимпиаде 1998 года в Нагано, где заняла 13-е место.

После Игр в Японии Черязова завершила спортивную карьеру и переехала в Новосибирск. Работала в детском саду, где вела занятия физкультурой. В 2006 году Черязовой было присвоено звание Заслуженного мастера спорта России.