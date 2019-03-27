В Ташкенте сегодня около 60 домов останутся без газа

Будут временно отключены от газоснабжения 60 частных домов, ресторан "Бахор" и 12 объектов коммунально-бытового обслуживания.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Сегодня, 27 марта, с 11 до 17 часов в Ташкенте планируется отключение газа, сообщает пресс-служба хокимията столицы.

Отключение произойдет в связи с производственной необходимостью - врезочными работами на подземном газопроводе среднего давления и наземном газопроводе низкого давления на объекте ТБК, ООО "Камолот Орзу" на МФЙ "Бободехкон" по улице Бободехкон Юнусабадского района.

В связи с данным мероприятием будут временно отключены от газоснабжения 60 частных домов, ресторан "Бахор" и 12 объектов коммунально-бытового обслуживания.

Также в связи с проведением монтажных работ на газопроводе высокого давления Д–159мм по ул. Гулбог, махалля "А.Темур" Мирзо-Улугбекского района, будет отсутствовать газоснабжение в частных домах по ул. Кува (40 шт), на Автобазе №2519 и восьми объектах коммунально-бытового обслуживания.