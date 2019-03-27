Отец Азизбека вернулся в Узбекистан, но не нашел постоянную работу и еле кормит семью.

ТАШКЕНТ, 27 мар - Sputnik. Год назад история с малышом, у которого в теле нашли 16 иголок, потрясла весь Узбекистан. Тогда врачи спасли Азизбека Абдумаджидова.

Корреспондент "Халқ сўзи ONLINE" посетил семью Абдумаджидовых и узнал, чем они живут сегодня.

По словам издания, Азизбеку недавно исполнилось 2 года, сейчас он чувствует себя хорошо.

Халқ сўзи ONLINE Что случилось с ребенком, у которого нашли 16 иголок в теле

В сентябре прошлого года родители отвезли его на осмотр в Ташкент. Тогда врачи сказали, что у малыша со здоровьем все хорошо, и просили повторно показаться через 6 месяцев.

Отец Азизбека Алижон после тех событий решил не ехать на заработки в Россию и остался дома.

Семья недавно переехала в свой отдельный дом. Но, как видно по фотографиям, в новом доме созданы еще не все условия и удобства.

По словам главы семейства, сейчас он нигде не работает постоянно, а поэтому с трудом кормит семью поденной работой.

"По телевизору показывают, что тем, кто не может воспользоваться своим огородом, государство и банки помогают. Мы на это надеемся, если честно. Если получили бы хоть какой-то начальный капитал, дальше сами справились бы", - говорит Алижон Абдумаджидов.

Напомним, в марте 2018 года стало известно, что 11-месячный Азизбек Абдумаджидов поступил в больницу, где доктора, сделав рентген, обнаружили в его организме 16 швейных иголок.

Медики экстренно прооперировали малыша, вытащив 13 игл. Операция длилась девять часов, после чего малыш провел несколько дней в коме. Остальные посторонние предметы врачи решили достать из его тела, когда мальчик окрепнет.