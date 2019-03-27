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Газовая плита

Несколько районов Ташкента 28 марта останутся без газа

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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В частности, газ временно не будут подавать в 43 многоэтажных дома в Учтепинском районе.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В четверг, 28 марта, с 11 до 16 часов в Ташкенте планируется отключение газа, сообщили в пресс-службе хокимията столицы.

Отключение произойдет в связи с проведением врезочных работ на участке надземного газопровода среднего давления на объекте DELFIN-BESH по улице Лутфий.

Конфорки газовой плиты. Архивное фото
© Sputnik / Игорь Зарембо
В Ташкенте сегодня около 60 домов останутся без газа
Газ временно не будут подавать в 43 многоэтажных дома в Учтепинском районе. Также от газоснабжения будут на несколько часов отключены сто частных объектов в махалле "Богобод", а также несколько объектов коммунально-бытового обслуживания.

Кроме того, в связи со строительством автомобильного моста и перекладкой газопровода высокого давления с 9 до 19 часов 28 марта газ не будет поступать, в частности, в 80 частных домов, расположенных в махалле "Аэродромный", в Бектемирском районе отключат пять объектов, в том числе пожарную часть на Ташкентской кольцевой автодороге, в Яшнабадском — 27 объектов, в том числе летно-испытательную станцию (ЛИС). 

Теги:
газоснабжение, Газ, Хокимият Ташкента, Ташкент



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