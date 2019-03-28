В Ташкенте базары и остановки "зачистят" от машин

ТАШКЕНТ, 28 мар - Sputnik. В Ташкенте в ближайшее время ГУВД освободит "Чорсу", а также другие базары и остановки от неправильно паркующихся автомобилей, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заместителя начальника ведомства Азизхона Умархонова.

Этим займутся новые автоматические комплексы AutoCon-SC/M, выписывающие штрафы за неправильную парковку, которые появились на улицах столицы с 25 марта.

"У нас сформирован список проблемных объектов. Для автоматических комплексов составлена карта с геолокацией всех знаков "Остановка запрещена". По ней они и будут работать. Однако прежде всего мы уделим внимание базарам, особенно "Чорсу", а также остановкам в центральной части города", – рассказал Умархонов.

Напомним, комплекс AutoCon-SC/M, которым оснащены автомобили УБДД ГУВД Ташкента, теперь способен автоматически фиксировать нарушения правил остановки.

Видеокамера, закрепленная за лобовым стеклом, распознает государственные номерные знаки 58 стран и автоматически фиксирует парковку в зоне действия знака "Остановка запрещена". Фиксировать нарушение будут во время передвижения спецавтомобиля по городу. Патрульный автомобиль будет проезжать участок дважды с разницей в 5-10 минут. В первый раз номера фиксируются и получают статус кандидата в нарушители. На второй раз из базы данных удаляются те, кто не попал в число нарушителей.

© Sputnik / Нина Зотина Остановку в неположенных местах в Ташкенте будут фиксировать автоматически

Система сравнивает и анализирует данные, полученные во время обеих поездок. Если автомобиль, например, просто пропускал пешехода, он удаляется из системы и нарушителем не считается. Если автомобиль остановился в связи с поломкой, то по закону он должен выставить знак аварийной остановки. Система считает знак и не отправит автомобиль в базу нарушителей.

Данные о нарушителе в режиме онлайн поступают в компьютерную систему управления безопасностью дорожного движения (КСУБДД). Узнать о нарушении водители смогут из письма, отправленного по адресу прописки, либо отправив СМС-запрос на номер 8860 в формате "государственный номерной знак автомобиля пробел серия + номер техпаспорта". Сервис платный и доступен только для абонентов UMS, Ucell, Uzmobile и Beeline.