Мастера из Узбекистана вышили самое большое в мире сюзане

Над сюзане трудились 20 талантливейших мастеров и швей. Изделие длиной 25 метров доставили в Термез.

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Байсунские мастера ковроткачества вышили самое большое сюзане в мире, сообщается на портале uzbekistan.travel.

Кропотливая работа была проделана в рамках подготовки к первому международному фестивалю искусства "Бахши", который пройдет с 5 по 10 апреля в Термезе.

Над сюзане, отображающим национальный колорит региона, трудились 20 талантливейших мастеров и швей. Длина изделия составила 25 метров, ширина — шесть метров, а вес — 60 килограммов.

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля на площади, прилегающей к территории госучреждения "Сурхондарё санъат саройи", планируется организовать экспозиции, посвященные искусству бахши. Кроме того, гостей ждут театрализованные представления канатоходцев с участием профессиональных и фольклорных творческих коллективов, а также выставки-продажи национальных музыкальных инструментов и костюмов.