Мастера из Узбекистана вышили самое большое в мире сюзане

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Байсунские мастера ковроткачества вышили самое большое сюзане в мире, сообщается на портале uzbekistan.travel.
Над сюзане, отображающим национальный колорит региона, трудились 20 талантливейших мастеров и швей. Длина изделия составила 25 метров, ширина — шесть метров, а вес — 60 килограммов.
Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля на площади, прилегающей к территории госучреждения "Сурхондарё санъат саройи", планируется организовать экспозиции, посвященные искусству бахши. Кроме того, гостей ждут театрализованные представления канатоходцев с участием профессиональных и фольклорных творческих коллективов, а также выставки-продажи национальных музыкальных инструментов и костюмов.