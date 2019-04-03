Камилов примет участие в заседании СМИД в Москве

Участники одобрят проект заявления глав государств-членов СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов СНГ в Москве 5 апреля, сообщает МИД Узбекистана.

"Делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Содружества Независимых Государств, которое состоится 5 апреля 2019 года в Москве", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Ожидается, что участники встречи одобрят проект заявления глав государств-членов СНГ в связи с 80-летием начала Второй мировой войны, пишет РИА Новости.

Министры также обсудят программу действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ, которая разрабатывается по инициативе Туркменистана. Кроме того, речь пойдет о вопросах сотрудничества в правоохранительной и культурно-гуманитарной сферах.