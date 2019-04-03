В Узбекистане более 30 тысяч человек не выплатили алименты

Уголовные суды в Узбекистане ежегодно рассматривают более трех тысяч дел в отношении неплательщиков алиментов, около двух тысяч нарушителей объявлены в розыск.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. За десять лет в Узбекистане более 30 тысяч человек получили запрет на выезд из-за невыплаты алиментов, сообщает Институт проблем законодательства при Олий Мажлисе на своей страничке в Facebook.

Ежегодно в Узбекистане выносятся свыше 45 тысяч судебных актов, а количество исполнительных документов о взыскании алиментов, находящихся в производстве государственных исполнителей, превышает 240 тысяч.

Уголовные суды в Узбекистане ежегодно рассматривают более трех тысяч дел в отношении неплательщиков алиментов, около двух тысяч нарушителей объявлены в розыск.

Напомним, что в Узбекистане в качестве одной из мер по взысканию задолженности предусмотрено временное приостановление права должника на выезд за пределы страны.

"Практика показывает, что данные виды наказания не всегда результативны. Потому что, во-первых, в большинстве случаев правонарушители не имеют финансовых возможностей оплатить назначенный штраф. Во-вторых, административный арест не способствует погашению задолженности по алиментным обязательствам, так как закон Республики Узбекистан "О порядке отбывания административного ареста" предусматривает привлечение лиц, подвергнутых административному аресту, к оплачиваемому труду исключительно с их письменного согласия", - сообщает Институт в своем посте на Facebook.

Законодательство России, США, Грузии, Молдовы, Украины и ряда других стран за уклонение от уплаты алиментов предусматривает обязательные общественные работы, при которых заработанные средства направляются на погашение задолженности.