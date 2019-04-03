"Пряничный домик" олигарха выставлен на продажу в Ташкенте

На территории желтого особняка находятся разнообразные скульптуры из корейских сказок, фонтаны, мостики через искусственные пруды и витые лестницы с коваными перилами.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Ташкенте за четыре миллиона долларов на продажу выставили особняк, принадлежавший узбекскому олигарху корейского происхождения Дмитрию Лиму, который владел в 2000-е годы крупнейшей сетью оптово-розничных рынков, сообщает УзА.

Аукцион планируется провести 29 апреля. Стартовая цена жилого комплекса на улице Юсуфа Саккокий — около 35 миллиардов сумов.

Общая площадь участка составляет 4300 га, площадь построек — 20 628 квадратных метров.

Желтый особняк Лимы журналисты давно прозвали "пряничным домиком" за сходство с домиком из сказки братьев Гримм про Гензель и Гретель.

На территории дома, по словам СМИ, находятся разнообразные скульптуры из корейских сказок, фонтаны, мостики через искусственные пруды и витые лестницы с коваными перилами.