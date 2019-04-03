В Ташкенте предложили построить самый большой в мире фонтан

По словам пользователя, который предложил эту идею, такой фонтан сможет привлечь в Узбекистан еще больше туристов.

ТАШКЕНТ, 3 апр - Sputnik. В Ташкенте предложили построить самый большой фонтан в мире, чтобы тот попал в Книгу рекордов Гиннесса. Соответствующая петиция была размещена на Портале коллективных обращений ("Менинг фикрим").

"Фонтаны должны быть оснащены современными водоочистительными технологиями. Если построить такой комплекс, он займет место в Книге Гиннесса. Население и туристы смогут прекрасно проводить досуг рядом с такой достопримечательностью", - говорится в петиции.

По словам автора, для увеличения потока туристов нужно построить огромный музыкальный фонтан, длина которого составит 10-20 километров.

Напомним, что самый большой в мире фонтан находится в Дубае. Его длина - 275 м, а высота достигает 150 м, что сравнимо с 50-этажным зданием. Расположен он на искусственном озере Бурдж-Халифа площадью 12 га, которое находится в центре Дубая. Фонтан подсвечивают 6600 огней и 25 цветных прожекторов, а множество насосов, распылителей и водонапорное оборудование позволяют струям воды "танцевать" под различные популярные мелодии.