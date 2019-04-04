Узбекский перец в деле: экспорт овощей вырос в одиннадцать раз

Благодаря этому перец стал одним из лидеров в структуре экспорта продовольственных товаров.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. Только с начала года продажи перца за границу принесли Узбекистану более 15 миллионов долларов, сообщается в пресс-релизе.

Экспорт узбекского перца в январе-феврале вырос в 10,8 раза, следует из данных Государственного комитета по статистике.

Благодаря этому перец стал одним из лидеров в структуре экспорта продовольственных товаров. Всего же объем экспорта плодоовощной продукции составил более 175,3 тысячи тонн и достиг 86,4 миллиона долларов (темпы роста — 83,7%).

В дальнейшем эти цифры, скорее всего, продолжат расти, потому что в конце февраля в стране упростили экспорт овощей и фруктов. Основные покупатели узбекистанских фруктов и овощей - это Казахстан ($17,8 млн), Кыргызстан ($15,1 млн) и Россия ($10 млн).