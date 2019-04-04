Узбекский кофе-брейк: сотрудники ДПС помогают водителям не спать

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В целях повышения бдительности водителей ДПС Самаркандского областного управления внутренних дел организовала ночные кофе-брейки, сообщает Zarnews.
В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки
Сотрудники Службы безопасности дорожного движения останавливают уставших от дороги водителей и угощают их кофе или крепким чаем для бодрости.
В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки
Ночные пункты кофе-брейка организованы в непосредственной близости от автомагистрали М-37.