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В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки

Узбекский кофе-брейк: сотрудники ДПС помогают водителям не спать

© ZARNEWS.UZ
В Узбекистане
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29 0 0

Ночные пункты кофе-брейка организованы в непосредственной близости от автомагистрали М-37.

ТАШКЕНТ, 4 апр - Sputnik. В целях повышения бдительности водителей ДПС Самаркандского областного управления внутренних дел организовала ночные кофе-брейки, сообщает Zarnews.

В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки
© ZARNEWS.UZ
В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки

Сотрудники Службы безопасности дорожного движения останавливают уставших от дороги водителей и угощают их кофе или крепким чаем для бодрости.

В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки
© ZARNEWS.UZ
В целях повышения бдительности водителей ДПС УВД Самаркандской области организует ночные кофе-брейки

Ночные пункты кофе-брейка организованы в непосредственной близости от автомагистрали М-37.

Теги:
водитель, ДПС, ДПС, Узбекистан, Узбекистан



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