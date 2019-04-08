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Повседневная жизнь

Семейные ссоры и измены: известна главная причина разводов в Узбекистане

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане
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Согласно статистике, за январь-февраль текущего года зарегистрировано 769 разводов семейных пар.

ТАШКЕНТ, 8 апр - Sputnik. В Узбекистане за 2019 год количество разводов, по сравнению с прошлым годом, увеличилось на 131 случай, сообщает хокимият Ташкента.

На днях в столице прошла встреча, организованная в столичном хокимияте с участием представителей научно-практического исследовательского центра "Оила", Комитета женщин Узбекистана.

Согласно статистике, за январь-февраль текущего года зарегистрировано 769 разводов семейных пар.

Известно, что 48% обратившихся в суд разводятся из-за систематических семейных конфликтов, 16% не проживают совместно, в 9% случаев поводом служит бездетность семей, проблемы миграции не устраивают 7% расстающихся, 6% обвиняют свою половинку в супружеской измене, 3% не устраивают материальные трудности, 2% семей расстаются из-за алкогольной или наркотической зависимости второй половинки. 

Как было подчеркнуто на мероприятии, на основе этих данных ситуацию необходимо проанализировать и еще активнее работать с населением, помочь обратившимся сохранить семьи, а также совершенствовать работу в этом направлении на местах.

Теги:
супруги, Развод, развод, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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