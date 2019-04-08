Гражданский кодекс Узбекистана ждут кардинальные изменения

В частности, кодекс планируется избавить от устаревших правовых институтов и форм юрлиц, которых нет в правовых системах развитых государств с рыночной экономикой.

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане планируют реформировать гражданское законодательство, проекты необходимых для этого документов и кодекса должны быть внесены на рассмотрение правительства до 1 апреля 2020 года. Соответствующее распоряжение президента республики Шавката Мирзиёева опубликовано на портале Lex.uz.

Как отмечается в документе, принятый в 1995-1996 годах кодекс помог преодолеть "переходный период" и заложить прочную правовую основу для развития рыночной экономики в стране.

"Вместе с тем новый этап развития Узбекистана определил приоритетные задачи по дальнейшей либерализации экономики, сокращению присутствия государства в регулировании экономических отношений, усилению защиты гарантий частной собственности, а также стимулированию развития предпринимательства и активного привлечения иностранных инвестиций", — говорится в документе.

Эксперты провели анализ, который показал, что действующий Гражданский кодекс РУ имеет ряд недостатков и пробелов, которые негативно отражаются в первую очередь на реализации рыночных реформ, формировании благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, улучшении позиций республики в международных рейтингах.

Так, кодекс планируется избавить от устаревших правовых институтов и форм юридических лиц, которых нет в правовых системах развитых государств с рыночной экономикой, необоснованного количества ограничений, касающихся частной собственности и договорных отношений. Законодательный акт дополнят положениями, регулирующими использование информационно-коммуникационных технологий.

В новом кодексе будут прописаны следующие понятия: коммерческий риск, равенство субъектов хозяйствования, справедливая компенсация, отказ от исполнения договорных обязательств, а также договор государственно-частного партнерства, долевое строительство, кластерное производство, электронная коммерция, оборот криптовалюты, приватизация земельных участков и так далее.

Кроме того, в распоряжении отмечается, что в действующем кодексе слишком много организационно-правовых форм юрлиц, схожих друг с другом и состоящих из смеси правил, заимствованных из других организационно-правовых форм. Как пример — частное предприятие и унитарное предприятие. Оба вида коммерческих организаций не могут привлекать инвестиции, так как законодательство не предусматривает вхождение в их состав других участников.

В соответствии с документом, ответственность за устранение недостатков возложена на Межведомственную комиссию по совершенствованию гражданского законодательства. Ей необходимо в течение месяца обеспечить проработку вопроса о привлечении международных организаций к разработке проектов ГК в новой редакции и других нормативно-правовых актов, направленных на совершенствование гражданского законодательства.

Проекты документов и кодекса нужно внести на рассмотрение правительства до 1 апреля 2020 года.

Для дальнейшего совершенствования кодекса планируется привлечь представителей научных кругов и институтов гражданского общества, а также зарубежных экспертов.