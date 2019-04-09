Вместе с ввозимыми птицами иностранным гражданином были завезены ловушки для отлова диких птиц.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Гражданин Саудовской Аравии пытался незаконно ввезти в Узбекистан двух краснокнижных соколов-балобанов и ловушки для отлова птиц, сообщает госкомитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды.

Сотрудники Госкомэкологии совместно с таможенной службой международного аэропорта Ташкента пресекли попытку ввоза гражданином Саудовской Аравии, прибывшим рейсом из Дубая, двух соколов-балобанов в нарушение разрешительных процедур.

© Госкомэкологии Гражданин Саудовской Аравии хотел ввезти в Узбекистан соколов для охоты

Вместе с ввозимыми птицами иностранным гражданином были завезены ловушки для отлова диких птиц.

"Предполагаемой целью ввоза птиц на территорию республики было проведение соколиной охоты", - говорится в сообщении.

Птицы были временно переданы на содержание в специализированный питомник. "Решается вопрос о привлечении к ответственности иностранного гражданина в установленном законодательством порядке", - добавили в Госкомэкологии.

Решается вопрос о привлечении к ответственности иностранного гражданина в установленном законодательством порядке.

© Госкомэкологии Гражданин Саудовской Аравии хотел ввезти в Узбекистан соколов для охоты

Напомним, сокол-балобан занесен в Красную книгу Узбекистана и относится к особо ценным породам диких птиц. Кроме того, он включен во второй список Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.