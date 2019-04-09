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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlyDubai

Онлайн-поисковик авиабилетов заработал в Узбекистане

© Sputnik / Максим Блинов
В Узбекистане
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Среди сервисов, адаптированных для Узбекистана, в Aviasales отмечают "Календарь низких цен", который позволяет выбрать наилучшее время для путешествий.

ТАШКЕНТ, 9 апр - Sputnik. Онлайн-сервис поиска выгодных авиабилетов Aviasales заработал в Узбекистане, сообщает пресс-служба компании.

Реформы в области регулирования интернет-торговли и рост онлайн-сегмента в целом стали решающими факторами для локализации сервисов в регионе.

"Рынок электронной коммерции в Узбекистане растет в два раза быстрее, чем в России или Казахстане, эксперты приводят цифру в почти 50%. Для нас как для международной компании — это однозначный сигнал к действию", — сказал директор по развитию новых направлений Aviasales Ярослав Степанюк.

Среди сервисов, адаптированных для Узбекистана, в Aviasales отмечают "Календарь низких цен", который позволяет выбрать наилучшее время для путешествий.

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Кроме того, сервис понимает, когда покупать билеты. Цена перелета может поменяться в любой момент. Аviasales анализирует данные и подсказывает пользователям — бронировать сейчас или немного подождать.

Наконец, поиск билетов можно доверить боту в Telegram. Хватит лишь пары команд, чтобы задать направление и размер скидки, все остальное система сделает сама.

"Мы много сделали, чтобы узбекистанским путешественникам было удобнее планировать свои поездки с Aviasales. Потребовалось доработать интерфейс, мы добавили локальные агентства и удобные способы оплаты. Aviasales, знакомый опытным пользователям, теперь стал еще удобнее", - рассказывает Степанюк.

Напомним, Aviasales – крупнейший в Восточной Европе интернет-поисковик авиабилетов, активно развивающийся на рынках СНГ. В 2019 году Forbes оценил стоимость компании в 196 миллионов долларов, что делает ее одной из самых дорогих компаний Рунета. Ранее компания Aviasales объявила о запуске своих сервисов в Казахстане.  

Теги:
авиаперелет, авиабилет, Узбекистан, Узбекистан



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