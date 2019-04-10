Сейчас спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказывают помощь по устранению последствий продолжительных дождей.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Сильные дожди привели к затоплению улиц в Бухаре, спасатели проводят восстановительные работы, сообщает МЧС Узбекистана.

"В связи с сильными осадками, выпавшими на территории Бухарской области, МЧС были проведены мероприятия по предотвращению скопления сточных вод", - говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, спасатели совместно с аварийными и правоохранительными службами города оказывают помощь по устранению последствий продолжительных дождей, выпавших накануне. О пострадавших не сообщается.

© МЧС Узбекистана Сильные дожди затопили улицы Бухары - фото

По данным МЧС, самое большое скопление воды образовалось на улицах Амиробод, Ҳофиз Таниш Бухорий, Роҳат, Чорбоқоли, Мирзо Ғофур, Ҳавзинав, Озод, Низомий, Турсуной, Камолот, Тинчлик, Янгиобод, Тагбанд Бофон, Фурқат Хўжа Порсо, а также по улице Шейхонча Бухарского района.

© МЧС Узбекистана Сильные дожди затопили улицы Бухары - фото

Также была оказана практическая помощь жителям частного дома № 21 по улице Ҳавзинав, дома № 13 по улице Амиробод, дома № 23 по улице Бўри Бофон, дома № 74 по улице Обод, дома № 31 по улице Роҳат, дома № 20 по улице Кўчабоғ, дома № 80 по улице Тошкўча, дома № 19 по улице Мирзо Ғофур и дома № 32 по улице Мустақиллик.

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Напомним, в Узбекистане в последние недели установилась дождливая погода, синоптики регулярно сообщают о выпадении аномального количества осадков. В конце марта по всему Узбекистану также прошли сильные дожди и грозы.