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Посетительница на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2016

Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы

© Sputnik / Алексей Филиппов
В Узбекистане
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В Министерстве обороны заявили, что особо приветствуются девушки, имеющие разряд по видам спорта, требующим силовой нагрузки.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана объявляет набор женщин и девушек для последующего призыва на действительную военную службу по контракту, сообщается на официальном сайте.

Основные требования к кандидатам: иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании, иметь рост не менее 170 сантиметров и быть в возрасте от 18 до 22 лет (специалистам с высшим медицинским образованием узкого профиля до 28 лет).

Также в Министерстве обороны заявили, что особо приветствуются девушки, имеющие разряд по видам спорта, требующим силовой нагрузки.




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