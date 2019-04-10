Минобороны Узбекистана объявило набор девушек для службы

В Министерстве обороны заявили, что особо приветствуются девушки, имеющие разряд по видам спорта, требующим силовой нагрузки.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Министерство обороны Узбекистана объявляет набор женщин и девушек для последующего призыва на действительную военную службу по контракту, сообщается на официальном сайте.

Основные требования к кандидатам: иметь диплом о высшем или средне-специальном медицинском образовании, иметь рост не менее 170 сантиметров и быть в возрасте от 18 до 22 лет (специалистам с высшим медицинским образованием узкого профиля до 28 лет).

Также в Министерстве обороны заявили, что особо приветствуются девушки, имеющие разряд по видам спорта, требующим силовой нагрузки.