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Джахонгир Артыкходжаев

Мэр Ташкента дал ответ британскому изданию на скандальную статью

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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Джахонгир Артыкходжаев выразил готовность встретиться с журналистами известного британского издания, чтобы дать больше информации о столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Глава ташкентской администрации Джахонир Артыкходжаев ответил на статью под названием "Выселены без предупреждения: внезапные сносы в Ташкенте вызывают гнев" в газете The Guardian.

"Как мэр Ташкента, я с удивлением и разочарованием прочитал вашу статью ("Выселенный без предупреждения: внезапный снос Ташкента, theguardian.com, 2 апреля). Изначально, ошибочно говорить, что жильцы не предупреждены. Все они получили уведомление, некоторые за два года", - говорится в письме мэра.

Хоким объяснил, что многие приведенные в статье от 2 апреля цифры и факты не соответствуют действительности и вызывают вопросы.

В частности, недоумение вызвал и факт отсутствия обратной связи корреспондента The Guardian в ходе подготовки материала с властями города по вопросам сноса жилья в Ташкенте.

"Любые сносы в Ташкенте проводятся в соответствии с соблюдением закона, основываются на действительных фактах ветхости или неприспособленности существующего жилья", - заявил Артыкходжаев.

Джахонгир Артыкходжаев выразил готовность встретиться с журналистами известного британского издания, чтобы дать им больше информации о столице Узбекистана.

Теги:
город, журналистика, журналисты, журналисты, Журналист, Великобритания, Великобритания, Ташкент, Ташкент, мэр, Узбекистан, Узбекистан



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