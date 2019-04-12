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Купюры номиналом пятьдесят тысяч сумов

Штраф на миллиард сумов: водитель из Бухары попал на круглую сумму

Sputnik
В Узбекистане
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Точная сумма выписанного штрафа водителю "Лачетти" составила 1 млрд 13 млн 652 тысячи 19 сумов.

ТАШКЕНТ, 12 апр - Sputnik. Жителю Бухары пришло письмо-извещение о наложении штрафа за нарушение ПДД на сумму более 1 млрд сумов, сообщает "Даракчи".

В соцсетях уже выложили скрин документа.

Штраф на миллиард сумов: водитель из Бухары попал на круглую сумму
© Даракчи
Штраф на миллиард сумов: водитель из Бухары попал на круглую сумму

Точная сумма выписанного штрафа водителю "Лачетти" составила 1 млрд 13 млн 652 тысячи 19 сумов, она прописана на бланке и цифрами, и прописью.

Пользователи соцсетей уже начали шутить:

"Так вот на какие деньги куплен вертолет".

"Это, наверное, стоимость вип-тарифа))) платишь и можешь ездить по своим правилам)))".

"Два таких штрафа - и можно космос осваивать))".

К слову, один из пользователей заметил, что штраф был наложен на его знакомого, но сумма неправильная, произошла ошибка и компьютер добавил к сумме год - 2019. И штраф на самом деле составил половину МРЗП - 101 365 сумов.

Теги:
соцсети, водитель, водители, Бухара, Узбекистан, Узбекистан



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