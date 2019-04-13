Такого мы не ожидали: Каракалпакстан удивил организаторов "Тотального диктанта"

В этом году акция "Тотальный диктант" прошла в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Намангане и Нукусе.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Каракалпакстан впервые написал "Тотальный диктант". Предварительно для участия в акции зарегистрировались 200 жителей республики, однако желающих проверить свои знания оказалось в разы больше: на диктант пришли около тысячи человек. Места нашлись для всех. В общей сложности были задействованы 17 площадок в 13 населенных пунктах Каракалпакстана.

Для проведения мероприятия понадобилось привлечь преподавателей и филологов, которые в этот день сами планировали проверить свои знания. Однако они присоединились к организаторам и провели диктант для студентов и гостей этого мероприятия, которые, между прочим, приехали не только из Нукуса, но и из окрестных районов и даже других областей.

Главной площадкой в столице Каракалпакстана стал филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, там диктант писали сразу в нескольких аудиториях. В самой большой из них — актовом зале — набралось около ста человек. Диктатором на этой площадке выступил шеф-редактор Sputnik Узбекистан Дмитрий Ключевский.

Кроме того, участники расположились еще в трех аудиториях корпуса.

Рамиз Бахтияров / Sputnik Каракалпакстан впервые принял участие в акции "Тотальный диктант"

В этом году акция "Тотальный диктант" прошла в трех городах Узбекистана — Ташкенте, Намангане и Нукусе. Причем аудитория была самая разнообразная — и студенты, и школьники, и пенсионеры, которые просто решили проверить свои знания "великого и могучего". Организаторы оказались приятно удивлены такому вниманию к акции. По их словам, русский язык сейчас гораздо охотнее изучается в школах и университетах. Прибавляются часы, становится больше русских классов.

Рамиз Бахтияров / Sputnik В Нукусе прошел Тотальный диктант

Текст для "Тотального диктанта" в 2019 году был написан российским писателем, литературным критиком Павлом Басинским. Автор посвятил его русской литературе.

Текст был разделен на четыре части. Та, которую читали диктаторы на площадках Каракалпакстана, — вторая, о творчестве Николая Васильевича Гоголя, а точнее — его поэме "Мертвые души".

Диктант оказался не из легких, особенно в части пунктуации. Многие участники, в том числе преподаватели, люди старшего возраста отмечали, что им было непросто, хотя поначалу, когда текст зачитывали полностью, воспринимался как несложный.

Итоги акции будут подведены спустя примерно месяц после 17 апреля. Победители получат памятные подарки.

Рамиз Бахтияров Акция "Тотальный диктант" прошла в Ташкенте

Акция "Тотальный диктант" проводится с 2004 года в России и разных странах мира с целью популяризации грамотности. В одно и то же время (с поправкой на часовые пояса). Авторами текстов являются известные поэты, прозаики, драматурги, писатели, публицисты, философы, литературоведы, переводчики, журналисты. Диктовать тексты приглашают известных представителей культуры.