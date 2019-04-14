Ташкентские инспекторы начнут носить "бодикамеры"

Инспектор будет иметь право снимать камеру во время службы не более чем на 5 минут на личные нужды, а также во время обеда.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. В Ташкенте инспекторы УБДД на следующей неделе начнут тестировать бодикамеры, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на заместителя начальника ГУВД Азизхона Умархонова.

"На следующей неделе мы начнем тестировать образцы, предоставленные одной из компаний. Камеры устроены так, что не допускают вмешательство в процесс записи с целью удаления сохраненного контента или его редактуры. Они также подключены к единой централизованной системе управления, что гарантирует постоянный контроль над ежедневной работой инспекторов ДПС", – отметил Умархонов.

Сообщается, что инспектор будет иметь право снимать камеру во время службы не более чем на 5 минут на личные нужды, а также во время обеда. Все записи ежедневно после окончания инспектором службы будут копироваться на специальный сервер и храниться там в течение месяца.

Кроме того, на бодикамере будет специальная кнопка SOS для нестандартных ситуаций, а также возможность отследить действия инспектора онлайн.

По его словам, на сегодняшний день в проекте готовы принять участие 5-6 иностранных и отечественных компаний со своим оборудованием. ГУВД планирует протестировать образцы всех этих компаний и отобрать наиболее приемлемый для наших условий.