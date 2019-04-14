Саида Мирзиёева завела Instagram

В числе подписок дочери президента только ее отец, а вот на саму Саиду подписались почти 10 тысяч человек.

ТАШКЕНТ, 14 апр - Sputnik. Старшая дочь президента Узбекистана Саида Мирзиёева впервые открыла аккаунты в соцсетях Instagram и Facebook.

Пока у Саиды в Instagram всего лишь две публикации: об инициативах президента в социальной и духовно-просветительной и о собрании коллегии.

В числе подписок дочери президента только ее отец, а вот на саму Саиду подписались почти 10 тысяч человек.

Напомним, 12 апреля старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Саида назначена одним из заместителей директора Агентства информации и массовых коммуникаций. Она будет координировать деятельность пиар-центра, который отвечает за продвижение имиджа Узбекистана за рубежом.

Кроме того, под ее контролем будет находиться работа агентства с пресс-службами государственных органов.

В январе Министерство дошкольного образования республики сообщило, что младшая дочь главы государства Шахноза с ноября 2017 года стала работать заместителем начальника управления министерства по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Несколько дней назад Шахноза Мирзиёева открыла детский центр в Нукусе.