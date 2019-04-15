В Узбекистане утверждена стратегия по снижению рисков стихийных бедствий

Новая стратегия также предусматривает проведение совместных учений с зарубежными странами, коллегий по вопросам ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

ТАШКЕНТ, 15 апр – Sputnik. Министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы, соответствующее постановление правительства опубликовано в понедельник на сайте национальной базы законодательства.

Документом утверждены стратегия и национальный план действий по реализации Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2019-2030 годы в республике.

"Предусматривается укрепление сотрудничества с Бюро по сокращению риска бедствий Организации Объединенных Наций в области предупреждения чрезвычайных ситуаций, постоянное участие в международных мероприятиях, проводимых данной организацией", - говорится в тексте стратегии.

Стратегия также предусматривает проведение совместных учений, коллегий по вопросам предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на приграничных территориях. МЧС Узбекистана также будет в полной мере использовать существующую законодательную базу в регулировании международной помощи при ЧС, говорится в тексте документа.

Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015 года в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.