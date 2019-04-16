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В Ташкенте открылся уникальный детский сад

В Ташкенте открылся уникальный детский сад

Пресс-служба МДО Узбекистана
В Узбекистане
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В детском саду №369 Яккасарайского района Ташкента планируется открыть семь групп для воспитанников с задержкой психического развития и столько же групп общеобразовательного профиля с инклюзивной направленностью.

ТАШКЕНТ, 16 апр — Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента после капитального ремонта открылся детский сад №369 — первое дошкольное образовательное учреждение, которое смогут посещать как здоровые дети, так и малыши с особенностями развития. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства дошкольного образования Узбекистана. Здание было отремонтировано на основе государственно-частного партнерства. Спонсоры продолжат поддерживать учреждение.

В церемонии открытия приняли участие министр дошкольного образования Узбекистана Агриппина Шин, а также Шахноза Мирзиёева — заместитель начальника управления по организации деятельности дошкольных образовательных учреждений (негосударственных и альтернативных форм).

В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Пресс-служба МДО Узбекистана
В Ташкенте открылся уникальный детский сад

Министр отметила, что инклюзивное образование нужно и здоровым детям, и детям с ограниченными возможностями здоровья.

"Мы хотим научить каждого ребенка быть толерантным, привить мысль о том, что ценность человека не зависит от его способностей. В юном возрасте психика открыта, пластична и готова к восприятию. Привыкнув к тому, что люди бывают разными, дети не станут в будущем травить и смеяться над теми, кто отличается от них", — сказала Агриппина Шин.

По ее словам, малыши будут встречаться не только на игровой площадке или в столовой. 

"В целях реализации принципа инклюзии каждую обычную группу будут посещать трое особенных детей, например, с тяжелыми нарушениями речи. Мы надеемся, что дошкольных учреждений, поддерживаемых спонсорами, будет становиться больше", — отметила министр.

Открытие первого в Узбекистане специализированного дошкольного учреждения с реабилитационным центром
Пресс-служба министерства дошкольного образования Узбекистана
Шахноза Мирзиёева открыла детский центр в Нукусе
В детском саду №369 планируется открыть семь групп для воспитанников с задержкой психического развития (до 15 детей в группе) и столько же групп общеобразовательного профиля с инклюзивной направленностью (до 25 детей в группе). В специализированные группы детей будут принимать на основании заключения медико-психолого-педагогической комиссии.

Как отметили в пресс-службе министерства, в учреждении созданы все условия для всестороннего развития личности. Там оборудованы кабинет лечебной физкультуры, летний бассейн, физкультурный зал, футбольное поле и логопедический пункт.

В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Пресс-служба МДО Узбекистана
В Ташкенте открылся уникальный детский сад

В программу музыкального образования включена коррекционная ритмика. Также в дошкольном учреждении есть психолог, который работает с детьми, их родителями, а также с персоналом детского сада.

В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Пресс-служба МДО Узбекистана
В Ташкенте открылся уникальный детский сад
Теги:
Министерство дошкольного образования, Ташкент, Образование, детский сад, дети



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