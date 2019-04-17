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ТЭС Навои. Копания Узбекэнерго. Архиное фото

С 2023 года в Узбекистане тарифы на электроэнергию заморозят на три года

© Узбекэнерго
В Узбекистане
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До 2023 года должна быть поэтапно внедрена методика формирования тарифов, а с 2023 года установленные тарифы на электроэнергию будут действовать без изменений на протяжении минимум трех лет.

ТАШКЕНТ, 17 апр - Sputnik. Узбекистан с 2023 года заморозит тарифы на электроэнергию минимум на три года, сообщает Telegram-канал Минюста.

Постановлением правительства Узбекистана от 13 апреля утверждены основные направления тарифной политики в сфере электроэнергии до 2030 года.

Среди этих направлений — установление "обоснованных и конкурентоспособных" тарифов для потребителей и социальная защита малоимущих и нуждающихся слоев населения при определении тарифов.

До 2023 года должна быть поэтапно внедрена методика формирования тарифов, а с 2023 года установленные тарифы на электроэнергию будут действовать без изменений на протяжении минимум трех лет.

В ходе разработки нового механизма планируется предусмотреть, чтобы в нем отсутствовали возможности создания дискриминационного подхода к формированию тарифов, а сами тарифы не были подвержены необоснованному политическому влиянию.

Теги:
Минюст Узбекистана, тарифы, Электроэнергетика, электроэнергия, Узбекистан, Узбекистан



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