Минюст Узбекистана: платные тесты в вузы противоречат Конституции

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана потребовало пересмотреть предложение Государственного центра тестирования (ГЦТ) о плате за допуск к тестам абитуриентов, которые окончили учебные заведения в предыдущие годы. Проект постановления президента, предполагающего внедрение нового порядка проведения тестов в вузы, ранее был опубликован на портале СОВАЗ. Минюст вынес по нему заключение. И это не единственное замечание.
ГЦТ, по мнению Минюста, необходимо утвердить список учебников для подготовки к экзамену, а также разработать критерии составления тестовых вопросов "в несложной и доступной форме".
Кроме того, министерство потребовало пересмотреть предложение о взимании сбора с абитуриентов, окончивших учебные заведения не в год поступления, а раньше, за участие во вступительных тестах в размере одной минимальной зарплаты. В Минюсте отметили: согласно статье 41 Конституции Узбекистана, каждый имеет право на образование — вне зависимости от материальных или физических возможностей.
Помимо этого, в проекте не прописан порядок выдачи сертификата абитуриентам, набравшим 30% от максимального балла и больше.
"Нормы, не имеющие четкого механизма реализации, создают пустоты при осуществлении правопорядка и, в свою очередь, создают возможности для коррупции", — подчеркивается в заключении.
Министерство юстиции призвало ГЦТ учитывать общественное мнение и тщательно изучить все предложения, опубликованные к проекту постановления.
Государственный центр тестирования должен исправить недочеты и внести проект в кабмин.