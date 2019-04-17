Минюст Узбекистана: платные тесты в вузы противоречат Конституции

Министерство юстиции Узбекистана дало заключение по проекту постановления президента "О дополнительных мерах по совершенствованию системы приема в высшие учебные заведения путем тестирования".

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана потребовало пересмотреть предложение Государственного центра тестирования (ГЦТ) о плате за допуск к тестам абитуриентов, которые окончили учебные заведения в предыдущие годы. Проект постановления президента, предполагающего внедрение нового порядка проведения тестов в вузы, ранее был опубликован на портале СОВАЗ. Минюст вынес по нему заключение. И это не единственное замечание.

Так, в министерстве считают, что в проект нужно включить поручение по разработке и утверждении "четких критериев" при проведении экзаменов для абитуриентов, окончивших школу с 11-летним сроком обучения, на основе учебников для 10-х и 11-х классов, а для выпускников академических лицеев — на основе учебников для академических лицеев.

ГЦТ, по мнению Минюста, необходимо утвердить список учебников для подготовки к экзамену, а также разработать критерии составления тестовых вопросов "в несложной и доступной форме".

Кроме того, министерство потребовало пересмотреть предложение о взимании сбора с абитуриентов, окончивших учебные заведения не в год поступления, а раньше, за участие во вступительных тестах в размере одной минимальной зарплаты. В Минюсте отметили: согласно статье 41 Конституции Узбекистана, каждый имеет право на образование — вне зависимости от материальных или физических возможностей.

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Из постановления также потребовали убрать пункт, подразумевающий расширение полномочий ГЦТ — в документе предлагалось приравнять должность директора центра должности министра, а также дать руководителю право вносить изменения в структуру ведомства.

Помимо этого, в проекте не прописан порядок выдачи сертификата абитуриентам, набравшим 30% от максимального балла и больше.

"Нормы, не имеющие четкого механизма реализации, создают пустоты при осуществлении правопорядка и, в свою очередь, создают возможности для коррупции", — подчеркивается в заключении.

Министерство юстиции призвало ГЦТ учитывать общественное мнение и тщательно изучить все предложения, опубликованные к проекту постановления.

Государственный центр тестирования должен исправить недочеты и внести проект в кабмин.