Узбекские частные компании с проектами в медицине получат льготные кредиты

Такая инициатива сделана для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, создаваемых на условиях государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Узбекистан намерен выдавать льготные кредиты на сумму до 200 миллионов долларов частным компаниям, реализующим проекты в здравоохранении, сообщается в постановлении.

"Кредиты будут выдаваться сроком до 8 лет с маржой рефинансирующего банка в размере 1,0 процента годовых. При этом средства могут быть получены только при условии внесения инвестором частных, в том числе иностранных, инвестиций в объеме не менее 80 процентов от общей суммы вносимых инвестиций", - говорится в сообщении.

Такая инициатива сделана для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, создаваемых на условиях государственно-частного партнерства.

Льготное кредитование осуществляется исключительно для приобретения современного импортного медицинского оборудования и инвентаря в размере не более 20 процентов от общей суммы вносимых инвестиций в иностранной валюте.

Президент Узбекистана поручил в срок до 15 августа 2019 года объявить тендеры на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в здравоохранении. Срок действия соглашения будет определятся государственным и частным партнером.