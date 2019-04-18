08:44 18 Апреля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB131.53
  • EUR9554.57
  • USD8455.37
Поиск
Знак процента

Узбекские частные компании с проектами в медицине получат льготные кредиты

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В Узбекистане
Получить короткую ссылку
37 0 0

Такая инициатива сделана для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, создаваемых на условиях государственно-частного партнерства.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Узбекистан намерен выдавать льготные кредиты на сумму до 200 миллионов долларов частным компаниям, реализующим проекты в здравоохранении, сообщается в постановлении.

"Кредиты будут выдаваться сроком до 8 лет с маржой рефинансирующего банка в размере 1,0 процента годовых. При этом средства могут быть получены только при условии внесения инвестором частных, в том числе иностранных, инвестиций в объеме не менее 80 процентов от общей суммы вносимых инвестиций", - говорится в сообщении.

Такая инициатива сделана для укрепления материально-технической базы медицинских организаций, создаваемых на условиях государственно-частного партнерства.

Льготное кредитование осуществляется исключительно для приобретения современного импортного медицинского оборудования и инвентаря в размере не более 20 процентов от общей суммы вносимых инвестиций в иностранной валюте.

Президент Узбекистана поручил в срок до 15 августа 2019 года объявить тендеры на право заключения соглашения о государственно-частном партнерстве в здравоохранении. Срок действия соглашения будет определятся государственным и частным партнером.

Теги:
Медицинские услуги, Медицина и здоровье, Медицина (наука), Медицина, Льготники, льгота, Кредит, постановление, Постановление, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Тейлор Хилл
Свежие "ангелы": самые горячие модели Victoria's Secret
Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео
Дети-угонщики: Nexia на полном ходу въезжает в дом – видео
Узнайте, кто вы в Игре престолов
Узнайте, кто вы из "Игры престолов"

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054