Через десять лет в Узбекистане доведут переработку мусора до 60%

Это позволит создать эффективную систему переработки твердых бытовых отходов с необходимой инфраструктурой, усовершенствовать ценообразование и сократить объемы мусора, а также использовать отходы в качестве альтернативного топлива.

ТАШКЕНТ, 18 апр - Sputnik. Узбекистан намерен довести переработку твердых бытовых отходов до 60% к 2028 году, сообщается в постановлении президента.

Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019−2028 годы.

Предполагается, что ее реализация позволит создать эффективную систему переработки твердых бытовых отходов с необходимой инфраструктурой, усовершенствовать ценообразование и оптимизировать тарифы в сфере санитарной очистки, сократить объемы мусора, отправляемого для захоронения на полигонах, а также использовать отходы в качестве альтернативного топлива.

Стратегия будет реализована в два этапа.

Первый этап (2019-2021)

совершенствование законодательной базы и механизмов экономического регулирования в области обращения с ТБО, развитие материально-технической базы и инфраструктуры санитарной очистки в целях обеспечения эффективной организации оказания услуг по сбору и вывозу ТБО, укрепление платежной дисциплины, создание методического и информационного обеспечения для развития системы экологического образования в области обращения с ТБО.

Второй этап (2022-2028)

освоение инвестиций, направленных на развитие инфраструктуры по раздельному сбору ТБО, оптимизацию полигонов, строительство перегрузочных станций и мусороперерабатывающих объектов, совершенствование деятельности кластеров по комплексному обращению с отходами, развитие их потенциала по переработке ТБО.

По итогам второго этапа Узбекистан намерен довести охват населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых отходов до 100 процентов и обеспечить переработку не менее 60 процентов образующихся твердых бытовых отходов.

Кроме того, запланировано увеличение объема переработки специфических твердых бытовых отходов (ртутьсодержащие отходы, автопокрышки, аккумуляторы, отработанные масла, отходы упаковок) до 25 процентов, сокращение объемов твердых бытовых отходов, направляемых для захоронения на полигоны, до 60 процентов.

Государственному комитету по экологии и охране окружающей среды поручено усилить работу по повышению экологической культуры населения, уделив особое внимание профилактике правонарушений в сфере охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов и обращения с отходами.