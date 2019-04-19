Тюрденев: у русских в Узбекистане нет проблем с сохранением идентичности

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Диаспора российских соотечественников в Узбекистане имеет все условия для сохранения и развития идентичности, заявил посол России в республике Владимир Тюрденев.
В Ташкенте впервые проходит региональная конференция российских соотечественников из стран ближнего зарубежья. Российская диаспора — одна из самых многочисленных в Узбекистане.
"Не могу не отметить и Русскую православную церковь в Узбекистане, укрепляющую духовную связь нашей общины с родиной", — добавил Владимир Тюрденев.
При этом он отметил: в России многие знают о достопримечательностях Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, а узбекистанцы с удовольствием осматривают памятники архитектуры Москвы, Санкт-Петербурга, путешествуют по Золотому кольцу России.
"Наша культура, как недавно справедливо отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, "всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества". Как здесь читают и переводят на узбекский произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, так и в нашей стране восхищаются утонченностью стихов Алишера Навои и произведениями Мухаммада Бабура", — сказал Тюрденев.
Узбекистан стал родным домом для представителей различных народностей и национальностей, отметил посол.