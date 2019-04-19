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Тюрденев: у русских в Узбекистане нет проблем с сохранением идентичности

Рамиз Бахтияров
В Узбекистане
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По данным Посольства РФ в Узбекистане, на сегодняшний день в республике живут около миллиона российских соотечественников.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Диаспора российских соотечественников в Узбекистане имеет все условия для сохранения и развития идентичности, заявил посол России в республике Владимир Тюрденев.

В Ташкенте впервые проходит региональная конференция российских соотечественников из стран ближнего зарубежья. Российская диаспора — одна из самых многочисленных в Узбекистане.

Дни русских традиций в Ташкенте
© Российский центр науки и культуры в Ташкенте
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Посол отметил, что важную роль в поддержке соотечественников играют Русский культурный центр (РКЦ) Узбекистана, который сумел стать одним из самых авторитетных общественных объединений республики, а также татарский и башкирский общественные культурно-просветительные центры и крымско-татарские культурные объединения.

"Не могу не отметить и Русскую православную церковь в Узбекистане, укрепляющую духовную связь нашей общины с родиной", — добавил Владимир Тюрденев.

При этом он отметил: в России многие знают о достопримечательностях Ташкента, Самарканда, Бухары и Хивы, а узбекистанцы с удовольствием осматривают памятники архитектуры Москвы, Санкт-Петербурга, путешествуют по Золотому кольцу России.

"Наша культура, как недавно справедливо отметил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, "всегда была и будет неотъемлемой частью духовной жизни узбекского общества". Как здесь читают и переводят на узбекский произведения А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, так и в нашей стране восхищаются утонченностью стихов Алишера Навои и произведениями Мухаммада Бабура", — сказал Тюрденев.

Узбекистан стал родным домом для представителей различных народностей и национальностей, отметил посол.

Теги:
Конференция, Россия, Узбекистан, Посольство России в Узбекистане, Владимир Тюрденев



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