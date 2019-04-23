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На полигоне Фориш состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции

Первые учения военных Узбекистана, Пакистана и Турции стартовали под Джизаком

Министерство обороны Узбекистана
В Узбекистане
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На полигоне Фориш накануне торжественно открылись совместные тактико-специальные учения "Щит содружества – 2019".

ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. На полигоне Фориш в Джизакской области состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции. Они продлятся до 27 апреля.

На полигоне Фориш состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции
Министерство обороны Узбекистана
На полигоне "Фориш" состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции


Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана, перед военнослужащими поставлена задача отработать самые эффективные способы и методы по предотвращению и борьбе с условными угрозами мирового и глобального уровня. В частности, они должны обменяться опытом в ведении специальных операций в труднодоступной горной местности.   

На полигоне Фориш состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции
Министерство обороны Узбекистана
На полигоне "Фориш" состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции

По словам командира спецотряда Пакистана Салмона Тарика, обменятся опытом с армией Узбекистана, которая является одной из самых сильных в Азии, имеет для руководства его страны большое значение.

После торжественного церемонии открытия узбекские военные продемонстрировали гостям средства, используемые армией для выживания в экстремальных условиях.

На полигоне Фориш состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции
Министерство обороны Узбекистана
На полигоне "Фориш" состоялось открытие совместных учений Узбекистана, Пакистана и Турции

Совместные учения Министерства обороны Узбекистана, вооруженных сил Пакистана и Турции продлятся до 27 апреля.

Напомним, в октябре 2017 года на полигоне Фориш прошли совместные учения горно-стрелковых подразделений Узбекистана и России. А в июле 2018 года здесь прошли тактико-специальные совместные учения спецподразделений Узбекистана и Казахстана.

Теги:
Турция, Пакистан, военные учения, Узбекистан



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