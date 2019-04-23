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Японская актриса назначена послом туристического бренда Узбекистана

Японская актриса стала послом туристического бренда Узбекистана

© Instagram/amera_minanmi
В Узбекистане
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Маеда Ацуко — популярная японская актриса и певица. С 2005 по 2012 входила в состав группы AKB48, в настоящее время выступает сольно.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Знаменитая японская актриса Маеда Ацуко назначена почетным послом туристического бренда Узбекистана в Японии, сообщает Podrobno.uz.

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Публикация от 前田敦子 (@atsuko_maeda_official)

Церемония вручения сертификата "Посол туризма Узбекистана" состоялась 23 апреля в Токио.

Маеда Ацуко — популярная японская актриса и певица. С 2005 по 2012 входила в состав группы AKB48, в настоящее время выступает сольно.

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Публикация от Yuya Nara (@yuyanara)

Свою первую роль в кино Маеда получила в 2007 году, снявшись в фильме режиссера Ичикавы Джуна "Найти себя". Известность получила благодаря роли Асии Мидзуки в сериале "Для тебя во всем цвету" 2011 года.

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Публикация от Ariel (@edrian207)

Теги:
Посол, туристы, турист, Узбекистан, Узбекистан, Япония, Япония



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