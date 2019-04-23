Японская актриса стала послом туристического бренда Узбекистана

Маеда Ацуко — популярная японская актриса и певица. С 2005 по 2012 входила в состав группы AKB48, в настоящее время выступает сольно.

ТАШКЕНТ, 23 апр - Sputnik. Знаменитая японская актриса Маеда Ацуко назначена почетным послом туристического бренда Узбекистана в Японии, сообщает Podrobno.uz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 前田敦子 (@atsuko_maeda_official) 22 Апр 2019 в 9:02 PDT

Церемония вручения сертификата "Посол туризма Узбекистана" состоялась 23 апреля в Токио.

Маеда Ацуко — популярная японская актриса и певица. С 2005 по 2012 входила в состав группы AKB48, в настоящее время выступает сольно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Yuya Nara (@yuyanara) 15 Фев 2018 в 12:47 PST

Свою первую роль в кино Маеда получила в 2007 году, снявшись в фильме режиссера Ичикавы Джуна "Найти себя". Известность получила благодаря роли Асии Мидзуки в сериале "Для тебя во всем цвету" 2011 года.